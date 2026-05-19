У Городнянській територіальній громаді внаслідок ворожого удару загорілася неексплуатована будівля.

Крім того, під ударом опинилося селище Ріпки. Там через обстріл спалахнув вантажний автомобіль.

Рятувальники загасили усі пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 19 травня російські війська вкотре масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Більшість ворожих повітряних цілей були знищені силами ППО, проте в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання.