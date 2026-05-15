Вночі 15 травня ворог майже 20 разів атакував Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися Нікопольський та Павлоградський райони

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині окупанти цілили по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Внаслідок обстрілів пошкоджені адміністративна будівля та два автомобілі швидкої допомоги.

У Павлоградському районі під ворожим вогнем перебували Павлоград та Богданівська громада. Пошкоджені 9 приватних будинків, гаражі, господарські споруди та автівка.

На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, минулої доби окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району загинула одна людина.