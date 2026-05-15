Ворог атакував 44 населені пункти Запорізької області: є жертва
Минулої доби окупанти завдали 772 удари по 44 населених пунктах Запорізької області, використовуючи авіацію, безпілотники, артилерію та реактивні системи залпового вогню
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- 20 авіаударів ворог завдав по Лежиному, Преображенці, Малій Токмачці та ще 13 населених пунктах.
- 533 БпЛА атакували Запоріжжя, Степногірськ, Гуляйполе, Новоандріївку та інші громади.
- 8 обстрілів із РСЗВ прийшлися по Лук’янівському, Павлівці, Новоандріївці, Малій Токмачці та Оленокостянтинівці.
- 211 артударів завдано по Степногірську, Гуляйполю, Новоданилівці, Залізничному та низці інших сіл області.
Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району загинула одна людина.
Нагадаємо, вранці 14 травня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Пошкоджень зазнала промислова інфраструктура.
