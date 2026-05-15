Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 346 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1158 окупантів, чотири танки, 12 бронемашин, 32 артилерійські системи, одну РСЗВ, 1780 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 185 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 15.05.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, Сили оборони України завдали авіаційних ударів по двох точках запуску ворожих безпілотників у Покровську та місцю розміщення особового складу підрозділу армії РФ у Рівному Донецької області.