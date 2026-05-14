На Херсонщині поліцейське авто підірвалося на міні під час евакуації

Фото ілюстративне

У Новоолександрівській громаді Херсонщини 14 травня броньований автомобіль поліції підірвався на вибуховому пристрої під час евакуаційного рейсу

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews .

"Поліцейські Херсонщини продовжують евакуйовувати людей із населених пунктів, які перебувають під постійними російськими обстрілами. Цього разу з одного із сіл Новоолександрівської громади правоохоронці вивезли 61-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до точки евакуації правоохоронці прибули на броньованому транспорті. Чоловік прийшов в обумовлене місце зустрічі з речами і собакою, якого просили забрати знайомі. Його забрали полійцейські, а також на прохання старости села привезли хліб для тих, хто не хоче виїжджати.

Під час евакуації броньований автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, були пробиті два колеса, проте люди не постраждали.

Чоловіка доправили до більш безпечного населеного пункту, де він тимчасово проживатиме у родичів.

Нагадаємо, що у Бериславському районі мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.