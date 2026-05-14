21:30  14 травня
Росіяни вербують студентів для війни проти України
20:50  14 травня
На Миколаївщині засудили чоловіка, який "зливав" дані ТЦК
20:35  14 травня
Прикордонники дроном знищили російвського "ждуна"
UA | RU
UA | RU
14 травня 2026, 20:44

На Херсонщині поліцейське авто підірвалося на міні під час евакуації

14 травня 2026, 20:44
Читайте также на русском языке
Фото ілюстративне
Читайте также
на русском языке

У Новоолександрівській громаді Херсонщини 14 травня броньований автомобіль поліції підірвався на вибуховому пристрої під час евакуаційного рейсу

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

"Поліцейські Херсонщини продовжують евакуйовувати людей із населених пунктів, які перебувають під постійними російськими обстрілами. Цього разу з одного із сіл Новоолександрівської громади правоохоронці вивезли 61-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до точки евакуації правоохоронці прибули на броньованому транспорті. Чоловік прийшов в обумовлене місце зустрічі з речами і собакою, якого просили забрати знайомі. Його забрали полійцейські, а також на прохання старости села привезли хліб для тих, хто не хоче виїжджати.

Під час евакуації броньований автомобіль підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, були пробиті два колеса, проте люди не постраждали.

Чоловіка доправили до більш безпечного населеного пункту, де він тимчасово проживатиме у родичів.

Нагадаємо, що у Бериславському районі мотоцикл із цивільними підірвався на міні. Внаслідок вибуху постраждали двоє осіб.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Херсонська область поліція підрив
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Удар по місії ООН та загибель жінки: росіяни влаштували масований терор дронами у Херсоні
14 травня 2026, 21:41
Євробачення-2026: де дивитись і коли виступає Україна
14 травня 2026, 21:40
Росіяни вербують студентів для війни проти України
14 травня 2026, 21:30
Сили оборони вдарили по базах 51-ї армії РФ на Донеччині
14 травня 2026, 21:25
Ракета, якою РФ вдарила по будинку в Києві, виготовлена цьогоріч - Зеленський
14 травня 2026, 21:15
На Миколаївщині засудили чоловіка, який "зливав" дані ТЦК
14 травня 2026, 20:50
Прикордонники дроном знищили російвського "ждуна"
14 травня 2026, 20:35
15 травня оголошено днем пам'яті за загиблими від масованої атаки окупантів
14 травня 2026, 20:28
Удар по Києву: зросла кількість загиблих - серед них діти
14 травня 2026, 20:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Всі блоги »