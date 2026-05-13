Фото: поліція

У вівторок, 12 травня, російські загарбники вбили ще одного жителя Донецької області

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Внаслдіок ворожих обстрілів одна людина загинула у Малотаранівці, ще одна – дістала поранення.

По одній людини поранені у Іверському, Миколаївці та Олексієво-Дружківці.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4064 загиблих і 9422 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині через російські атаки загинули восьмеро людей, ще 11 – поранені.