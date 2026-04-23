Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці викрили факт отримання неправомірної вигоди службовою особою однієї з військових частин

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області, передає RegioNews.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 37-річна ординаторка лікувального відділення медичної роти, старший лейтенант медичної служби, вимагала та отримала від військовослужбовця 40 тисяч гривень.

За ці кошти вона обіцяла вплинути на посадових осіб військово-лікарської комісії для ухвалення "потрібного" висновку щодо придатності до військової служби.

Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України, їй повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

В судовому порядку їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави на суму 266 тисяч гривень.

