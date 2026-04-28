Контррозвідка Служби безпеки України і Національна поліція затримали двох агентів російських спецслужб, які готували замах на вбивство генерал-майора Збройних сил України

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

Затримання відбулося в Житомирській області.

Встановлено, що фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і погодили з російськими спецслужбістами план вбивства.

Далі вони чекали від російського куратора геолокацію схованки, з якої мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Співробітники СБУ і Нацполіції затримали обох агентів на етапі підготовки до замаху.

За матеріалами провадження, замовлення російських спецслужб виконували двоє завербованих наркозалежних із Коростишева.

У поле зору росіян вони потрапили через Телеграм-канали, де шукали легкого заробітку.

Після вербування російські куратори дали агентам тестові завдання. Зокрема встановлено, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України.

Під час обшуків у агентів вилучили смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбами та підготовкою до нападу на військового.

Обом повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки запобігла замовному вбивству українського військового в Одесі. У місті затримано агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.