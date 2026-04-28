На Житомирщині затримали двох російських агентів, які готували замах на генерала ЗСУ
Контррозвідка Служби безпеки України і Національна поліція затримали двох агентів російських спецслужб, які готували замах на вбивство генерал-майора Збройних сил України
Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.
Затримання відбулося в Житомирській області.
Встановлено, що фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і погодили з російськими спецслужбістами план вбивства.
Далі вони чекали від російського куратора геолокацію схованки, з якої мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.
Співробітники СБУ і Нацполіції затримали обох агентів на етапі підготовки до замаху.
За матеріалами провадження, замовлення російських спецслужб виконували двоє завербованих наркозалежних із Коростишева.
У поле зору росіян вони потрапили через Телеграм-канали, де шукали легкого заробітку.
Після вербування російські куратори дали агентам тестові завдання. Зокрема встановлено, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України.
Під час обшуків у агентів вилучили смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбами та підготовкою до нападу на військового.
Обом повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).
Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що раніше Служба безпеки запобігла замовному вбивству українського військового в Одесі. У місті затримано агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.