11:57  28 квітня
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
08:30  28 квітня
На Київщині зникла 17-річна дівчина
08:20  28 квітня
У Миколаєві з даху зруйнованої будівлі ОВА зістрибнув хлопець
UA | RU
UA | RU
28 квітня 2026, 18:47

На Житомирщині затримали двох російських агентів, які готували замах на генерала ЗСУ

Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідка Служби безпеки України і Національна поліція затримали двох агентів російських спецслужб, які готували замах на вбивство генерал-майора Збройних сил України

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews.

Затримання відбулося в Житомирській області.

Встановлено, що фігуранти провели дорозвідку біля оселі військового і погодили з російськими спецслужбістами план вбивства.

Далі вони чекали від російського куратора геолокацію схованки, з якої мали забрати вогнепальну зброю для нападу на українського генерала із засідки поблизу його помешкання.

Співробітники СБУ і Нацполіції затримали обох агентів на етапі підготовки до замаху.

За матеріалами провадження, замовлення російських спецслужб виконували двоє завербованих наркозалежних із Коростишева.

У поле зору росіян вони потрапили через Телеграм-канали, де шукали легкого заробітку.

Після вербування російські куратори дали агентам тестові завдання. Зокрема встановлено, що обидва фігуранти причетні до щонайменше двох вбивств на території північного регіону України.

Під час обшуків у агентів вилучили смартфони із доказами їхніх контактів з російськими спецслужбами та підготовкою до нападу на військового.

Обом повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), пп. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб).

Затримані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше Служба безпеки запобігла замовному вбивству українського військового в Одесі. У місті затримано агентку ФСБ, яка, за даними слідства, готувала ліквідацію командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ контррозвідка замах на вбивство ЗСУ
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Всі блоги »