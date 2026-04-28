У Києві "продавали" бронювання від мобілізації за 12 тисяч доларів

У Києві будуть судити 30-річного чоловіка. Він отримав від військовозобов'язаного 12 тисяч доларів

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що ділок обіцяв 50-річному жителю Києва "допомогти" працевлаштуватись на роботу, де він зможе отримати бронювання. Потім він запропонував інший варіант: оформити на службу у тилову військову частину у Києві чи Броварах без залучення до виконання бойових завдань.

Свої послуги ділок оцінив у 12 тисяч доларів. Авансом він просив 7 тисяч, а потім 5 тисяч - уже після оформлення на службу.

"Наразі досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

