28 квітня 2026, 17:30

У Києві "продавали" бронювання від мобілізації за 12 тисяч доларів

Фото: прокуратура
У Києві будуть судити 30-річного чоловіка. Він отримав від військовозобов'язаного 12 тисяч доларів

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Відомо, що ділок обіцяв 50-річному жителю Києва "допомогти" працевлаштуватись на роботу, де він зможе отримати бронювання. Потім він запропонував інший варіант: оформити на службу у тилову військову частину у Києві чи Броварах без залучення до виконання бойових завдань.

Свої послуги ділок оцінив у 12 тисяч доларів. Авансом він просив 7 тисяч, а потім 5 тисяч - уже після оформлення на службу.

"Наразі досудове розслідування завершено. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше журналісти розповіли, що теща керівника київського управління Кіберполіції В'ячеслава Куліуша, одразу після його розлучення, стала власницею елітної нерухомості в Одесі та розпочала будівництво маєтку біля моря.

28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
