28 квітня 2026, 19:17

"Білий квиток" за 15 тисяч доларів: у Кривому Розі викрили масштабну схему ухилення від призову

28 квітня 2026, 19:17
Фото: Офіс Генерального прокурора
У Кривому Розі викрито схему, за якою за 15 тис. доларів обіцяли "вирішити питання" з військово-лікарською комісією та оформити непридатність до служби

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори повідомили трьом особам про підозру (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, директорка та волонтер благодійного фонду організували отримання неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб ВЛК - для визнання військовослужбовця непридатним за станом здоров’я.

Дізнавшись про військового, який самовільно залишив частину та прагнув звільнення, вони через його знайомого запропонували допомогу, запевняючи у зв’язках із членами комісії.

Сума послуг становила 15 000 доларів: 7 000 авансу (перераховано на криптогаманець, який уже контролювали правоохоронці), решта - після підготовки документів.

Надалі організували супровід до медзакладів у Кривому Розі та залучили лікаря-нейрохірурга, який без огляду видав висновок із недостовірними даними.

"Цей лікар уже є підозрюваним в іншому провадженні щодо виготовлення фіктивних медичних документів (схема зі створення штучних підстав для інвалідності). Наразі він перебуває під вартою”, - уточнили правоохоронці.

Під час обшуків вилучено телефони, чорнові записи, медичні документи, понад 3 000 євро готівкою та автомобілі Toyota Land Cruiser Prado, Toyota C-HR і Kia Sorento.

Директорці фонду та волонтеру інкриміновано ч. 3 ст. 369-2, ч. 3 ст. 358 КК України, лікарю - ч. 3 ст. 358 КК України.

Нагадаємо, що у Києві будуть судити 30-річного чоловіка. Він отримав від військовозобов'язаного 12 тисяч доларів.

Кривий Ріг ВЛК ухилянти мобілізація хабар
