Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував неповнолітню. Зловмисник проведе за ґратами 10 років

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Злочин стався у червні минулого року. 15-річна дівчина випасала худобу на пасовищі поблизу одного із сіл Болградського району. Там на неї напав пʼяний 48-річний чоловік.

Хоча підсудний своєї провини не визнав і заперечував будь-які протиправні дії, слідство зібрало беззаперечні докази. Зокрема, судмедекспертиза підтвердила тілесні ушкодження, характерні для фізичного насильства.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, на Полтавщині 12-річна дівчинка народила дитину після зґвалтування. Правоохоронці оголосили підозру 35-річному зловмиснику.