Напав на пасовищі: на Одещини чоловіка засудили за зґвалтування 15-річної дівчини
Суд виніс вирок чоловіку, який зґвалтував неповнолітню. Зловмисник проведе за ґратами 10 років
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.
Злочин стався у червні минулого року. 15-річна дівчина випасала худобу на пасовищі поблизу одного із сіл Болградського району. Там на неї напав пʼяний 48-річний чоловік.
Хоча підсудний своєї провини не визнав і заперечував будь-які протиправні дії, слідство зібрало беззаперечні докази. Зокрема, судмедекспертиза підтвердила тілесні ушкодження, характерні для фізичного насильства.
До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
Нагадаємо, на Полтавщині 12-річна дівчинка народила дитину після зґвалтування. Правоохоронці оголосили підозру 35-річному зловмиснику.
23 квітня 2026
Всі блоги »