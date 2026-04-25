Фото: прокуратура

У суботу, 25 квітня, близько 03:35 військові РФ завдали масованого ракетного удару по Харкову. Попередньо, ворог застосував ракети типу С-300/400 та "Іскандер"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратуру.

Пошкоджений багатоквартирний будинок, об’єкти дитячої залізниці, службове авто правоохоронців.

Крім того, орієнтовно о 06:40 у Немишлянському районі міста зафіксовано влучання по приватному сектору.54-річний чоловік дістав акубаротравму, хлопчик віком 1,5 року отримав гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих. Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі: одна людина загинула, семеро дістали поранень.