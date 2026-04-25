25 квітня 2026, 15:12

На Рівненщині потяг наїхав на підлітка: 16-річний хлопець загинув

25 квітня 2026, 15:12
Трагедія сталася у пʼятницю, 24 квітня, близько 12:20 поблизу села Рогачів у Рівненському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Машиніст потяга сполученням "Дніпро-Хелм" помітив людину на коліях і застосував екстрене гальмування, проте уникнути зіткнення не вдалося. Від отриманих травм 16-річний житель села Караєвичі загинув на місці.

Попередньо, підліток йшов по коліях у навушниках, через що міг не почути наближення потяга.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі деталі трагедії.

Нагадаємо, у Києві 16-річний хлопець вижив після удару струмом на даху вагона. Через тяжкість стану українські лікарі спільно з МОЗ організували евакуацію підлітка до спеціалізованої клініки в Німеччині, де медики продовжують боротьбу за його життя. Трагедія сталася 29 березня в Солом'янському районі столиці.

Рівненська область війна обстріли залізниця загиблий підліток
