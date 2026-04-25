На Черкащині збили 5 ракет та дрон: уламки пошкодили будинок, є постраждалий
У ніч на 25 квітня Черкаська область опинилася під масованим комбінованим ударом російської армії. Сили протиповітряної оборони збили в межах регіону п’ять ракет та один безпілотник
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
У Черкаському районі уламками російської ракети пошкоджений приватний будинок, надвірна споруда та два автомобілі.
Легкі травми отримав місцевий житель. Медики надали чоловікові допомогу на місці, госпіталізації він не потребував.
Наразі триває обстеження територій для остаточного з'ясування наслідків обстрілу.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські війська завдали комбінованого удару по Чернігівській області, застосувавши балістичні ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.