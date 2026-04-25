Фото: ОВА

До 46 людей зросла кількість поранених через російські удари по Дніпру вночі та вранці 25 квітня

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Серед 46 постраждалих – пʼятеро дітей.

"Ушпиталені 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.

Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Повідомлялося про одну загиблу людину та девʼятьох постраждалих.