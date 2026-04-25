Кількість постраждалих через масовану атаку на Дніпро зросла до 46
До 46 людей зросла кількість поранених через російські удари по Дніпру вночі та вранці 25 квітня
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Серед 46 постраждалих – пʼятеро дітей.
"Ушпиталені 23 постраждалих. Дві жінки – 26 та 44 років у важкому стані. Усім медики надають необхідну допомогу", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч на 25 квітня російські військові завдали масованого удару по Дніпру із застосуванням ракет та БпЛА. Відомо про чотирьох загиблих та 27 посстраждалих.
Близько 11:00 росіяни знову вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі. Повідомлялося про одну загиблу людину та девʼятьох постраждалих.
