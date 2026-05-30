Стали відомі подробиці смертельної аварії, що сталася вранці 30 травня поблизу села Ксаверівка у Вінницькому районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією слідства, водій авто Toyota виїхав на зустрічну смугу, де врізався у вантажівку DAF під керуванням 38-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці. Наразі правоохоронці встановлюють їхні особи.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, тіла двох людей виявили рятувальники в салоні авто під час гасіння пожежі.