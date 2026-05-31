Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські

Увечері 30 травня росіяни вдарили по території Чугуївського району. Внаслідок обстрілу постраждали двоє правоохоронців. Один із них отримав осколкові поранення, а інший - акубаротравму.



Поліцейських госпіталізували. Відомо, що також пошкоджено службовий автомобіль поліції.

Нагадаємо, за останю добу російські окупанти атакували Запорізьку область 260 разів з артилерії, а також 675 разів дронами. Зокрема, було 75 ударів з авіації.