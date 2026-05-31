Атака дроном по Чугуївшині: постраждали поліцейські
Увечері 30 травня російські окупанти атакували дроном Чугуївський район Харківщини. Внаслідок удару постраждали правоохоронці
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Увечері 30 травня росіяни вдарили по території Чугуївського району. Внаслідок обстрілу постраждали двоє правоохоронців. Один із них отримав осколкові поранення, а інший - акубаротравму.
Поліцейських госпіталізували. Відомо, що також пошкоджено службовий автомобіль поліції.
Нагадаємо, за останю добу російські окупанти атакували Запорізьку область 260 разів з артилерії, а також 675 разів дронами. Зокрема, було 75 ударів з авіації.
