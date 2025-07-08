Топ-чиновник часів Януковича влаштував розкішне весілля доньки в Італії

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Колишній міністр екології та народний депутат від "Партії регіонів" Микола Злочевський, який намагався дати рекордний в історії України хабар, влаштував розкішне весілля для доньки Анни

Як передає RegioNews, про це повідомив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

За його словами, весілля відбулося в Тоскані (Італія) наприкінці червня поточного року. Там для святкування орендували середньовічний замок, а гостям організували чартерні перельоти.

Ткач повідомив, що нареченим доньки Злочевського став Антон Фісталь – член сім'ї відомого українського монополіста у сфері медичних закупівель.

"Дідусь Антона - Еміль Фісталь залишився у Донецьку після окупації, лікує російських окупантів і голосував на російському псевдореферендумі. Батько Антона помер, а дядько Герман Фісталь за кілька днів до весілля був затриманий НАБУ і САП, тому не зміг потрапити на святкування. Правоохоронці викрили схему масштабних розкрадань бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичного обладнання для потреб онкохворих пацієнтів", - пише журналіст.

Нагадаємо, у 2021 році ВАКС засудив фігурантку справи про "хабар Злочевського" в $5 млн умовно.