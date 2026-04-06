06 квітня 2026, 09:43

У Києві двоє чоловіків пограбували 79-річну жінку – їм світить до 15 років

Фото: Національна поліція
На лаві підсудних опиняться двоє чоловіків, які вчинили зухвалий розбійний напад на 79-річну пенсіонерку у Святошинському районі Києва

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмисники через вікно проникли до оселі киянки та, погрожуючи ножем, вимагали віддати цінні речі.

Налякана жінка віддала все, що мала: гаманець із грошима та два мобільні телефони. Злочинці забрали навіть продукти харчування, після чого втекли.

Правоохоронці затримали 35-річного киянина, раніше судимого за майнові злочини, та його 25-річного товариша, який перебуває у СЗЧ. За скоєння злочину обом загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, правоохоронці оголосили про підозру 32-річному киянину, який пограбував жінку під час зустрічі, організованої через соціальну мережу. Особу нападника встановили та повідомили йому про підозру. За скоєння грабежу в умовах воєнного стану чоловіку загрожує до 10 років увʼязнення.

суд Київ грабіж пенсіонерка злодії Святошинський район
У Києві чоловік влаштував стрілянину в Дарницькому районі – його затримали
05 квітня 2026, 10:45
У Києві засудили крадія-гастролера, який грабував пасажирів потягів
03 квітня 2026, 07:38
У Києві ділок "торгував" документами для іноземців
02 квітня 2026, 13:45
Всі новини »
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
На Харківщині через атаку російських дронів знищені магазини, пошкоджена пошта
06 квітня 2026, 09:58
Через ранкову атаку Славутич залишився без світла
06 квітня 2026, 09:27
Чотири влучання по енергообʼєктах: більшість районів Чернігівщині знеструмлені
06 квітня 2026, 09:12
Нічна атака на Одесу: що відомо про загиблих та стан постраждалих
06 квітня 2026, 08:56
Сили оборони відкинули росіян на Харківщині – DeepState
06 квітня 2026, 08:42
Окупанти планують розвивати "військово-історичний туризм" на Донеччині
06 квітня 2026, 08:39
Сили ППО знешкодили 114 російських безпілотників: є влучання на 17 локаціях
06 квітня 2026, 08:29
На Рівненщині зникли двоє дітей: 3-річний хлопчик потонув, ще одного розшукують
06 квітня 2026, 08:22
У Запоріжжі легковик врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
06 квітня 2026, 08:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
Всі публікації »
