У Києві двоє чоловіків пограбували 79-річну жінку – їм світить до 15 років

На лаві підсудних опиняться двоє чоловіків, які вчинили зухвалий розбійний напад на 79-річну пенсіонерку у Святошинському районі Києва

Про це повідомила столична поліція.

Зазначається, що зловмисники через вікно проникли до оселі киянки та, погрожуючи ножем, вимагали віддати цінні речі.

Налякана жінка віддала все, що мала: гаманець із грошима та два мобільні телефони. Злочинці забрали навіть продукти харчування, після чого втекли.

Правоохоронці затримали 35-річного киянина, раніше судимого за майнові злочини, та його 25-річного товариша, який перебуває у СЗЧ. За скоєння злочину обом загрожує до 15 років ув’язнення.

