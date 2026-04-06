В Одессе 6 апреля объявили Днем траура
На Ровенщине пропали двое детей: 3-летний мальчик утонул, еще одного разыскивают
В Запорожье легковушка врезалась в дерево: спасатели деблокировали водителя
06 апреля 2026, 09:43

В Киеве двое мужчин ограбили 79-летнюю женщину – им светит до 15 лет

Фото: Национальная полиция
На скамье подсудимых окажутся двое мужчин, совершивших дерзкое разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку в Святошинском районе Киева

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники через окно проникли в дом киевлянки и, угрожая ножом, потребовали отдать ценные вещи.

Испуганная женщина отдала все, что имела: кошелек с деньгами и два мобильных телефона. Преступники забрали даже продукты питания, после чего скрылись.

Правоохранители задержали 35-летнего киевлянина, ранее судимого за имущественные преступления, и 25-летнего товарища, который находится в СЗЧ. За совершение преступления обоим грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, правоохранители объявили о подозрении 32-летнему киевлянину, ограбившему женщину во время встречи, организованной через социальную сеть. Личность нападавшего установили и сообщили ему о подозрении. За совершение грабежа в условиях военного положения мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

суд Киев грабеж пенсионерка грабители Святошинский район
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
