В Киеве двое мужчин ограбили 79-летнюю женщину – им светит до 15 лет

На скамье подсудимых окажутся двое мужчин, совершивших дерзкое разбойное нападение на 79-летнюю пенсионерку в Святошинском районе Киева

Об этом сообщила столичная полиция.

Отмечается, что злоумышленники через окно проникли в дом киевлянки и, угрожая ножом, потребовали отдать ценные вещи.

Испуганная женщина отдала все, что имела: кошелек с деньгами и два мобильных телефона. Преступники забрали даже продукты питания, после чего скрылись.

Правоохранители задержали 35-летнего киевлянина, ранее судимого за имущественные преступления, и 25-летнего товарища, который находится в СЗЧ. За совершение преступления обоим грозит до 15 лет тюрьмы.

