15 травня 2026, 19:59

На Хмельниччині спецпризначенці ліквідували вбивцю поліцейського

Фото: Іван Вигівський/фейсбук
Поліцейські Хмельниччини 15 травня ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу копа втік у лісосмугу та продовжив чинити смертельну загрозу для оточуючих

Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, передає RegioNews.

Вигівський повідомив, що втікаючи, чоловік кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. На щастя, вони не постраждали.

"На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно - стрільця ліквідовано”, - написав Вигівський.

Він висловив співчуття родині загиблого поліцейського Сергія Чорного.

Нагадаємо, що 15 травня, у селі Терлівка Летичівської тергромади Хмельницької області чоловік скоїв напад зі зброєю на поліцейських. Це сталося під час перевірки документів у водія, якого позбавили права керування транспортними засобами за рішенням суду.

Хмельницька область поліція убивство
