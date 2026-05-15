15 травня 2026, 20:20

На Дніпропетровщині викрили банду, що збула психотропів на 12 мільйонів

15 травня 2026, 20:20
Фото: Офіс Генерального прокурора
На Дніпропетровщині припинили діяльність злочинної організації, яка системно збувала особливо небезпечні психотропні речовини та щомісяця отримувала близько мільйона гривень незаконного прибутку

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, мережа діяла у Кам’янському з березня 2025 року, а загальний обсяг збуту психотропів перевищив 12 млн грн.

Організатором схеми був раніше судимий мешканець Дніпропетровщини, який після звільнення від покарання у зв’язку з мобілізацією замість проходження військової служби продовжив злочинну діяльність.

До функціонування мережі він залучив родичів, колишніх співкамерників, окремих військовослужбовців та наркозалежних осіб.

У межах спецоперації затримано дев’ятьох учасників злочинної організації.

Слідство також перевіряє обставини можливого корупційного зв’язку організатора з працівником поліції, який за неправомірну вигоду мав не перешкоджати діяльності угруповання та завчасно інформувати про дії правоохоронців.

Усім затриманим повідомлено про підозру, суд обрав запобіжні заходи - тримання під вартою без права застави.

Нагадаємо, що у Житомирі викрили 18-річного хлопця. Виявилось, що він розповсюджував заборонені речовини.

