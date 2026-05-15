На Хмельниччині чоловік у соцмережах "курував" проросійські групи

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав громадянина винним у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування і заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Стало відомо, як його покарали

Відомо, що чоловік раніше вже був неодноразово судимий. У виправній колонії він користувався планшетом. 24 березня 2024 року він створив у Facebook групу "Другой Хмельницкий", в якій публікував антиукраїнські матеріали.

Чоловік публікував публікації про те, як окупанти "звільняють" українську територі, писав критику на ТЦК та закликав українських військових не воювати проти РФ і натомість захопити державну владу в Києві та багато іншого.

Коли він вийшов на волю, то викрав із підʼїзду велосипед і здав у ломбард, а також пограбував дві квартири на першому поверсі, проникнувши шляхом віджиму металопластикового вікна.

На суді чоловік визнав провину частково. За його словами групу у соцмережі він створив та наповнював за гроші. Виявилось, що тексти публікацій йому присилали на пошту, також він копіював матеріали з інших груп. За таку роботу обвинувачений отримував 4000 гривень раз на місяць. Гроші надходили знайомому на картку і він витрачав їх на продукти харчування.

Суд призначив покарання у вигляді 5,5 років позбавлення волі.

