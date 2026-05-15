13:10  15 травня
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
11:19  15 травня
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
19:20  15 травня
Росіяни атакували промисловий об’єкт у Запоріжжі, поранені двоє людей
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 20:51

Здавала блокпости та окопи у Краматорську: агентка РФ отримала 15 років тюрми

15 травня 2026, 20:51
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

Прокурори у суді довели вину 36-річної мешканки Краматорська, яка передавала представнику армії РФ інформацію про розташування та переміщення Сил оборони України у Краматорську

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У серпні 2025 року жінка познайомилась у соцмережі "Однокласники” з чоловіком, який представився військовослужбовцем ЗС РФ. Надалі спілкування продовжилось у Telegram.

На прохання співрозмовника вона збирала та передавала інформацію про переміщення броньованої техніки українських військових у районі Краматорська. Також повідомляла про місця розташування мобільних блокпостів, окопів і бліндажів у місті та поблизу нього, позначаючи локації на електронній мапі.

Окрім самостійно зібраних даних, засуджена підтверджувала інформацію, яку ворог отримував від інших агентів. Це могло розширювати спектр ударів по населеному пункту.

Жінка діяла без будь-якої винагороди. У суді свою вину вона не визнала.

Нагадаємо, що на Харківщині винесли суворий вирок залізничнику, який за $165 продавав ворогу безпеку цілих регіонів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Краматорськ Донецька область блокпост РФ
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Вінниці військовий прийшов додому до колишньої та жорстоко її побив: дівчина стікала кров'ю
15 травня 2026, 22:35
Справа ЖК "Династія": ВАКС обрав запобіжні заходи трьом фігурантам
15 травня 2026, 22:27
Палає понад 80 гектарів: у Чорнобильській зоні понад добу гасять лісову пожежу після атаки БПЛА
15 травня 2026, 22:15
Окупанти вдарили по Дружківці на Донеччині, є поранений
15 травня 2026, 21:57
"Витягнули з машини мого хлопця": відома українська співачка заявила, що проти "бусифікації"
15 травня 2026, 21:55
У Дарницькому районі Києва відновили рух автобусів після атаки 14 травня
15 травня 2026, 21:38
На Київщині п'яний чоловік зґвалтував тещу
15 травня 2026, 21:35
Ексочільника поліції охорони Харківщини підозрюють у розтраті 2 мільйонів
15 травня 2026, 21:13
Відому автоблогерку з Харкова підозрюють у контрабанді авто під виглядом допомоги для ЗСУ
15 травня 2026, 21:10
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Чалий
Микола Княжицький
Всі блоги »