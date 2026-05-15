Здавала блокпости та окопи у Краматорську: агентка РФ отримала 15 років тюрми

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори у суді довели вину 36-річної мешканки Краматорська, яка передавала представнику армії РФ інформацію про розташування та переміщення Сил оборони України у Краматорську

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Суд визнав її винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У серпні 2025 року жінка познайомилась у соцмережі "Однокласники” з чоловіком, який представився військовослужбовцем ЗС РФ. Надалі спілкування продовжилось у Telegram.

На прохання співрозмовника вона збирала та передавала інформацію про переміщення броньованої техніки українських військових у районі Краматорська. Також повідомляла про місця розташування мобільних блокпостів, окопів і бліндажів у місті та поблизу нього, позначаючи локації на електронній мапі.

Окрім самостійно зібраних даних, засуджена підтверджувала інформацію, яку ворог отримував від інших агентів. Це могло розширювати спектр ударів по населеному пункту.

Жінка діяла без будь-якої винагороди. У суді свою вину вона не визнала.

