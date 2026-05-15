15 травня 2026, 21:10

Відому автоблогерку з Харкова підозрюють у контрабанді авто під виглядом допомоги для ЗСУ

Фото: прокуратура
У Харкові затримали блогерку. Її підозрюють у контрабанді автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Сил оборони

Про це повідомляє Zaxid.NET, передає RegioNews.

За даними слідства, упродовж січня 2024 – травня 2026 року блогерка, яка очолює благодійний фонд, регулярно ввозила авто з Європи. Ці машини вона оформлювала як допомогу для ЗСУ. Тому вона уникала митних платежів. Проте згодом ці автомобілі вона продавала приватним клієнтам.

Правоохоронці задокументували контрабанду позашляховиків та мікроавтобусів. Загальна вартість лише дев'яти авто, які встановили, становить 1,6 мільйона гривень. При цьому на балансі благодійного фонду перебувають 379 автомобілів, походження та призначення яких наразі перевіряються.

Зараз блогерку затримали. Їй повідомили про підозру.

За даними ЗМІ, йдеться про блогерку Анну Крівуц. Вона є засновницею благодійного фонду "Лінія Фронту". За словами адвоката підозрюваної Юрія Кубая, суд звільнив її з-під варти під заставу 960 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 28-річного військовослужбовця за підозрою у незаконному продажі гуманітарних автомобілів підвищеної прохідності, призначених для потреб ЗСУ. Поліцейські затримали чоловіка під час отримання коштів за продані авто.

