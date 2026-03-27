15:18  27 березня
Під час евакуації поранених на Харківщині загинув відомий стендап-комік
14:15  27 березня
Побили 60-річного рибалку під час мобілізації: на Волині затримано посадовця ТЦК
12:55  27 березня
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 15:15

У Києві подружжя організувало виробництво дитячого порно: ґвалтували маленьку доньку

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві правоохоронці викрили виробництво дитячої порнографії. Підозрювані створювали та розповсюджували цей контент у соціальних мережах

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Підозрюваними виявились подружжя: це чоловік і жінка 1975 та 1979 років народження. Вони адміністрували низку Telegram-акаунтів, через які щонайменше з листопада 2025 року продавали відеофайли третім особам, отримуючи оплату на банківські картки.

Вдома у них знайшли мобільні телефони, флешки, нотатки та атрибутику інтимного характеру, яку вони використовували для створення відео. Обидва отримали підозри, за якими їм загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, є докази, що підозрюваний ґвалтував малолітню доньку фігурантки. За цим фактом чоловік отримав ще одну підозру. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше оголосили підозру жителю Житомирського району, який неодноразово ґвалтував та здійснював сексуальне насильство стосовно двох малолітніх падчерок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти поліція затримання Київ
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »