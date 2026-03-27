У Києві подружжя організувало виробництво дитячого порно: ґвалтували маленьку доньку
У Києві правоохоронці викрили виробництво дитячої порнографії. Підозрювані створювали та розповсюджували цей контент у соціальних мережах
Про це повідомляє поліція Києва.
Підозрюваними виявились подружжя: це чоловік і жінка 1975 та 1979 років народження. Вони адміністрували низку Telegram-акаунтів, через які щонайменше з листопада 2025 року продавали відеофайли третім особам, отримуючи оплату на банківські картки.
Вдома у них знайшли мобільні телефони, флешки, нотатки та атрибутику інтимного характеру, яку вони використовували для створення відео. Обидва отримали підозри, за якими їм загрожує до 15 років позбавлення волі.
Крім того, є докази, що підозрюваний ґвалтував малолітню доньку фігурантки. За цим фактом чоловік отримав ще одну підозру. Суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
