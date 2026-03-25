У Києві чоловік під час вигулу собаки вистрелив перехожому в обличчя

У столиці засудили чоловіка, який вистрелив в обличчя людині. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався минулого року в Голосіївському районі. Тоді під час вигулу собак посварились двоє чоловіків. Під час конфлікту один із них дістав зброю та вистрілив "супернику" в обличчя, після чого втік. Постраждалого госпіталізували з вогнепальною раною губи.

Тепер стало відомо, який вирок отримав зловмисник. Суд призначив йому чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали 44-річного військовослужбовця, який під час конфлікту здійснив кілька пострілів у 41-річного перехожого з травматичної зброї. За даними поліції, стрілець перебував у стані алкогольного сп'яніння.