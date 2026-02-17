08:39  17 февраля
В Киеве 4-летний мальчик отравился наркотиками – мать предстанет перед судом
08:16  17 февраля
В Ровенской области дезертир, стрелявший в полицейских, будет находиться под стражей
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
17 февраля 2026, 08:57

Поджог 7 автомобилей на заказ: в Киеве полицейские задержали подозреваемого

17 февраля 2026, 08:57
Фото: Национальная полиция
В Киеве задержан 35-летний мужчина, который с декабря 2025 года по начало января 2026 года на заказ поджег семь автомобилей в Соломенском районе

Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что за денежное вознаграждение он согласился курить машины, якобы принадлежавшие Силам обороны страны.

В последних двух случаях мужчина подыскал гражданские автомобили бизнес-класса, снял с них номерные знаки, установил военные и поджег, снимая возгорания на видео для заказчика.

Во время обыска по месту жительства полицейские изъяли доказательства, подтверждающие причастность мужчины к серии поджогов.

Следователи сообщили подозреваемому о нарушении ч. 2 ст. 194 УК Украины – умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Злоумышленник по-прежнему привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Напомним, в Днепропетровской области женщина подложила взрывчатку под авто военного. Она признала вину и заключила соглашение со следствием. Злоумышленница получила наказание в виде пяти лет лишения свободы.

