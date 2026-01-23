19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 19:00

Зникло майже 2 мільйони: у Києві викрили розкрадання на каретах для медиків

23 січня 2026, 19:00
Ілюстративне фото
У Києві правоохоронці викрили розкрадання коштів. Підозр уотримав посадовець КО "Київмедспецтранс"

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, службові особи КО "Київмедспецтранс" за попередньою змовою з директором приватного підприємства привласнили бюджетні кошти. Йдеться про гроші, які виділялись для автомобілів швидкої допомоги.

Зокрема, у 2022 році посадовці КО "Київмедспецтранс" використовували підконтрольні підприємства для перемог у тендері для закупівлі автозапчастин для автомобілів швидкої допомоги та уклали договір на суму майже 5,5 мільйона гривень. Згодом постачання відбувалось за завищеними цінами.

"За результатами проведення комплексної транспортно-товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено завищення цін на запчастини на понад 1,9 млн грн", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у військовій частині на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему фіктивних виплат на понад 15,5 млн грн. За попередніми даними, частина підрозділу тимчасово перебуває на Донеччині, однак у документах значаться військові, які фактично проживають у Київській області.

23 січня 2026
