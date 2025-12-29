15:44  29 грудня
Заробили на їжі для психоневрологічного інтернату: в Києві чиновниця отримала підозру

29 грудня 2025, 16:35
Фото: Нацполіція
У Києві чиновниця Святошинського психоневрологічного інтернату отримала підозру. Йдеться про збитки 560 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Підозрювана працює фахівцем з публічних закупівель комунального закладу. Вона уклала договір із підприємцем на закупівлю твердого сиру для пацієнтів інтернату. Проте експертиза показала, що продукцію закупили за завищеною у півтора раза ціною.

Загадом замовили на рік понад 3,2 тонни сиру. На цьому територіальна громада зазнала збитків на суму понад 560 тисяч гривень. Ці гроші перерахували на рахунок підприємця, який займається оптовою торгівлею продуктами харчування.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

