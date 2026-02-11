14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2026, 07:11

Росіяни вдарили дронами по Вільнянську: поранені дві жінки

11 лютого 2026, 07:11
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вночі 11 лютого російські військові атакував безпілотниками Вільнянськ на Запоріжжі

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки зруйновані та пошкоджені приватні будинки.

Поранені дві жінки – 19 та 77 років. Їм надається уся необхідна допомога.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів будинку, атакованого вночі російським дроном, тіла чотирьох загиблих, з яких троє – діти.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Запорізька область війна обстріли Вільнянськ постраждалі наслідки
11 лютого 2026
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Одеські місцеві депутати відмовилися збиратися на сесію і голосувати за бюджет розвитку
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
"Бойові" 100 000 грн та компенсації за поранення: юристи роз'яснюють, як отримати виплати
11 лютого 2026, 14:53
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
11 лютого 2026, 14:50
У Чернівцях чоловік намагався підпалити банк
11 лютого 2026, 14:35
Прикривалися "зв’язками" з правоохоронцями: ДБР викрило схему переправлення ухилянтів за кордон
11 лютого 2026, 14:07
Молоді контрактники отримають річну відстрочку від мобілізації – ВР
11 лютого 2026, 13:55
На Харківщині окупанти атакували маршрутку
11 лютого 2026, 13:45
Без їжі, води та зв'язку: у Києві жінка на два тижні покинула 14-річного сина у тяжкому стані
11 лютого 2026, 13:40
У Богодухові оголосили триденну жалобу за загиблими через російські удари
11 лютого 2026, 13:26
У Чернівецькій області на кордоні з Румунією зупинили контрабанду електронних сигарет
11 лютого 2026, 13:19
Кар'єрна консультація: у Дніпрі ветерани отримали поради, як знайти роботу після служби
11 лютого 2026, 12:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюджетна епопея в Одесі. Чи впорається новий очільник міста зі спадком Труханова
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »