У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася ДТП поблизу ринку Феофанія. Через аварію рух на ділянці від парку Феофанія до ТРЦ "Магелан" практично зупинився
Про це повідомляє кореспондент RegioNews.
Причини ДТП наразі встановлюються.
Водіям радять планувати маршрут із урахуванням затору або користуватися обʼїзними шляхами.
Раніше повідомлялося, у Києві 44-річна водійка у стані алкогольного сп'яніння збила на пішохідному переході військову та втекла з місця аварії. Правоохоронці затримали жінку після ДТП.
На Сумщині Hyundai врізався в бетонні плити та перекинувся: один загиблий і троє постраждалихВсі новини »
02 жовтня 2025, 10:31На Львівщині водій Toyota помер за кермом: авто врізалося в пам’ятник
01 жовтня 2025, 10:27Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
30 вересня 2025, 17:30
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
02 жовтня 2025, 11:56Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною
02 жовтня 2025, 11:42У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції
02 жовтня 2025, 11:38У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
02 жовтня 2025, 11:27Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня 2025, 10:58У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
02 жовтня 2025, 10:56В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: тривають відновлювальні роботи
02 жовтня 2025, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі блоги »