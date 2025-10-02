10:37  02 жовтня
У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"
09:15  02 жовтня
На Харківщині працівник похоронного бюро вкрав гроші загиблого військового
02:30  02 жовтня
В Україні знову змінились ціни на цибулю: експерти пояснили причини
UA | RU
UA | RU
02 жовтня 2025, 10:37

У Києві аварія біля ринку Феофанія паралізувала рух до ТРЦ "Магелан"

02 жовтня 2025, 10:37
Читайте также на русском языке
Фото: RegioNews
Читайте также
на русском языке

У Києві на вулиці Академіка Заболотного сталася ДТП поблизу ринку Феофанія. Через аварію рух на ділянці від парку Феофанія до ТРЦ "Магелан" практично зупинився

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

Причини ДТП наразі встановлюються.

Водіям радять планувати маршрут із урахуванням затору або користуватися обʼїзними шляхами.

Раніше повідомлялося, у Києві 44-річна водійка у стані алкогольного сп'яніння збила на пішохідному переході військову та втекла з місця аварії. Правоохоронці затримали жінку після ДТП.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ ДТП поліція аварія ринок Феофанія рух транспорту затор
На Сумщині Hyundai врізався в бетонні плити та перекинувся: один загиблий і троє постраждалих
02 жовтня 2025, 10:31
На Львівщині водій Toyota помер за кермом: авто врізалося в пам’ятник
01 жовтня 2025, 10:27
Смертельна ДТП на Рівненщині: водію загрожує ув'язнення
30 вересня 2025, 17:30
Всі новини »
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
На Полтавщині зіткнулися два автомобілі: є загиблий і постраждалі
02 жовтня 2025, 11:56
Харківська область готується до опалювального сезону: мешканців забезпечують паливною деревиною
02 жовтня 2025, 11:42
У Дніпрі чоловік умисно підпалив службовий автомобіль поліції
02 жовтня 2025, 11:38
У Києві підірвали бойову частину ворожого дрона
02 жовтня 2025, 11:27
Чернігів без гарячої води через російський обстріл: котельні перезапускають
02 жовтня 2025, 11:15
В Івано-Франківську затримали молодика, який підпалив авто за вказівкою спецслужб РФ
02 жовтня 2025, 11:12
Хабар у 8000 доларів за втечу з частини: на Дніпропетровщині викрили змову військових
02 жовтня 2025, 10:58
У Нікополі виявили вибухонебезпечні міни: радіус ураження до 7 метрів
02 жовтня 2025, 10:56
В Одесі завершили пошукові роботи після стихії: тривають відновлювальні роботи
02 жовтня 2025, 10:49
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Юрій Касьянов
Всі блоги »