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У КМДА розповіли про інцидент на Подолі. За їхніми словами будинок, балкон якого впав на іноземця, було збудовано ще 120 років тому

Про це повідомляє КМДА, передає RegioNews.

У Подільському районі сталось руйнування балкона. У КМДА повідомили, що фахівці керуючої компанії демонтували уламки й прибрали територію. Зараз готуються обстеження, щоб спланувати ремонтні роботи. Постраждалий громадянин медиків чи правоохоронці не викликав.

У КМДА розповіли, що цьому будинку вже понад 120 років. Його звели ще в 1905 році. При цьому працівники керуючих компаній не мають доступу до квартирних балконів без згоди власників.

"Закликаємо мешканців старих будинків: якщо ви помітили ознаки руйнування балконів – негайно звертайтеся до районної держадміністрації. Це необхідно для обстеження і прийняття рішень щодо безпечної експлуатації", - кажуть у місцевій владі.

Нагадаємо, 29 травня у Подільському районі на американця впав балкон. Громадянин США приїхав до України документувати війну, а в результаті зазнав травм через аварійну будівлю.