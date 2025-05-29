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29 мая 2025, 18:49

Падение балкона на иностранца: в КГГА сделали заявление

29 мая 2025, 18:49
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Иллюстративное фото
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В КГГА рассказали об инциденте на Подоле. По их словам, дом, балкон которого упал на иностранца, был построен еще 120 лет назад

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В Подольском районе произошло разрушение балкона. В КГГА сообщили, что специалисты управляющей компании демонтировали обломки и убрали территорию. В настоящее время готовятся обследования, чтобы спланировать ремонтные работы. Пострадавший гражданин медиков или правоохранителей не вызвал.

В КГГА рассказали, что этому дому уже больше 120 лет. Его построили еще в 1905 году. При этом работники управляющих компаний не имеют доступа к квартирным балконам без согласия владельцев.

"Призываем жителей старых домов: если вы заметили признаки разрушения балконов – немедленно обращайтесь в районную госадминистрацию. Это необходимо для обследования и принятия решений по безопасной эксплуатации", — говорят в местных властях.

Напомним, 29 мая в Подольском районе на американца упал балкон. Гражданин США приехал в Украину документировать войну, а в результате получил травмы из-за аварийного здания.

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