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В КГГА рассказали об инциденте на Подоле. По их словам, дом, балкон которого упал на иностранца, был построен еще 120 лет назад

Об этом сообщает КГГА, передает RegioNews.

В Подольском районе произошло разрушение балкона. В КГГА сообщили, что специалисты управляющей компании демонтировали обломки и убрали территорию. В настоящее время готовятся обследования, чтобы спланировать ремонтные работы. Пострадавший гражданин медиков или правоохранителей не вызвал.

В КГГА рассказали, что этому дому уже больше 120 лет. Его построили еще в 1905 году. При этом работники управляющих компаний не имеют доступа к квартирным балконам без согласия владельцев.

"Призываем жителей старых домов: если вы заметили признаки разрушения балконов – немедленно обращайтесь в районную госадминистрацию. Это необходимо для обследования и принятия решений по безопасной эксплуатации", — говорят в местных властях.

Напомним, 29 мая в Подольском районе на американца упал балкон. Гражданин США приехал в Украину документировать войну, а в результате получил травмы из-за аварийного здания.