13:42  29 квітня
На Харківщині неповнолітня працювала на росіян: 16-річна отримала підозру
12:29  29 квітня
Жахлива знахідка в Рівному: на смітнику виявили мертве немовля
21:00  29 квітня
У Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі
UA | RU
UA | RU
29 квітня 2025, 21:56

У Києві на Подолі знайшли людські рештки: в поліції пояснили, що це

29 квітня 2025, 21:56
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Подільському районі столиці знайшли людські рештки. На місце виїхали правоохоронці

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на інформацію про знайдені людські кістки у дворі в Подільському районі столиці. На місце виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт. Проте виявилось, що це унікальна знахідка.

"Як з'ясувалося, територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті", - кажуть в поліції.

Зараз ці знахідки наукову цінність втратили. Тому скоро планується зробити перепоховання.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області археологи виявили унікальний скельно-печерний комплекс із давніми зображеннями.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція археологічна пам'ятка
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
Співак Меловін розповів, скільки він заробляє і чому цьго не вистачає на комфортне життя
29 квітня 2025, 22:55
Вибухи в Харкові: окупанти атакують місто безпілотниками
29 квітня 2025, 22:20
У Полтаві виник конфлікт між військовими та ОВА через майно російського генерала Капашина
29 квітня 2025, 22:15
На Донеччині Укрпошта закриває деякі відділення через обстріли
29 квітня 2025, 21:58
На кордоні зі Словаччиною переправник із "клієнтом" намагалися втекти від правоохоронців
29 квітня 2025, 21:30
У Києві шахрай "торгував" посвідченнями ГУР для ухилянтів
29 квітня 2025, 21:14
У Львові двоє підлітків випали з балкона на 16 поверсі
29 квітня 2025, 21:00
Через російські авіаудари в Херсоні пошкоджені житлові будинки та школи
29 квітня 2025, 20:30
У Тернопільській області вантажівка врізалась у легковик: серед потерпілих підліток
29 квітня 2025, 20:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »