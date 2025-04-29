Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці натрапили на інформацію про знайдені людські кістки у дворі в Подільському районі столиці. На місце виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, криміналісти та судово-медичний експерт. Проте виявилось, що це унікальна знахідка.

"Як з'ясувалося, територія, де було знайдено останки, належить Подільській археологічній експедиції Інституту археології НАН України. Представник інституту повідомив поліцейським, що ці рештки були зібрані археологами впродовж XIX–XX століть на території Подолу та зберігалися в інституті", - кажуть в поліції.

Зараз ці знахідки наукову цінність втратили. Тому скоро планується зробити перепоховання.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області археологи виявили унікальний скельно-печерний комплекс із давніми зображеннями.