Фото: Нацполіція

У київському ТЦ стався інцидент з 12-річною дитиною. На дівчинку впало скло біля одного з магазинів

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався 14 квітня близько 19:15 в торговельному центрі в Оболонському районі столиці. Хлопець і дівчина прогулювались по ТЦ. Згодом вони сіли на підлгу біля одного з магазинів. Вони сперлись на скло, після чого воно тріснуло та впало біля них.

Відомо, що 12-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження. Попередньо, в неї забої м'яких тканин тім'яної ділянки голови та задньої поверхні шиї та спини. Зараз вона перебуває в лікарні. Хлопець не постраждав.

"Подія зареєстрована до Єдиного обліку заяв та повідомлень Оболонського управління поліції, за вказаним фактом триває перевірка", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше стався інцидент у львівському ТЦ "Форум". Там чоловік з пістолетом став погрожувати охоронцям і навіть зробив постріли в підлогу. Як розповіли в соцмережах, чоловік пересувався в ТЦ на електроскутері, і за це охоронці зробили йому зауваження, з чого і почався конфлікт.