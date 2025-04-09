Незаконно ввезений Mercedes-Benz: у Києві арештували авто вартістю 1,7 млн грн
У Києві правоохоронці викрили чоловіка, який незаконно ввіз в країну автомобіль преміум-класу вартістю понад 1,7 мільйона гривень
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, інформує RegioNews.
Чоловік умисно порушив митне законодавство та контрабандою перевіз авто марки Mercedes-Benz. Зокрема, він подав до митного органу документи, що містили неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості авто.
Фігуранту оголосили підозру. Контрабандний Mercedes-Benz арештували та вилучили як речовий доказ.
Кримінальне провадження з обвинувальним актом направлене до суду.
Нагадаємо, раніше у Київській області заарештували незаконно ввезений раритетний автомобіль. Йдеться про Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску.
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
На Буковині підліток проник у школу і підпалив кабінет директора
09 квітня 2025, 01:45На Житомирщині чоловік впав у 25-метрову криницю: його витягли рятувальники
09 квітня 2025, 01:22Робота нелегальної АЗС на Київщині: справу передали до суду
09 квітня 2025, 00:59Три роки за ґратами: у Харкові засудили ухилянта
09 квітня 2025, 00:15На Тернопільщині сталася масштабна пожежа на складі
09 квітня 2025, 00:08Дніпро під атакою безпілотниками: кількість постраждалих збільшилась
08 квітня 2025, 23:40Це шкодить мирним зусиллям: США у ООН розкритикували удар РФ по Кривому Рогу
08 квітня 2025, 23:35Харків знову під атакою: в місті пролунало близько 15 вибухів
08 квітня 2025, 23:10У Дніпрі пролунали вибухи: в місті спалахнула пожежа
08 квітня 2025, 22:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »