У Києві жінка знайшла в дереві гранату
Під час прогулянки жителька Києва знайшла граната, яка застряла у дереві
Про це передає RegioNews із посиланням на патрульну поліцію.
Жінка повідомила про знахідку на спецлінію 112.
Патрульні забезпечили охорону місця, де був знайдений боєприпас, та викликали вибухотехніків для подальшого з'ясування всіх обставин.
Нагадаємо, раніше на Київщині працівник лісгоспу знайшов залишки російського безпілотника.
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