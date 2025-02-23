Проросійська кандидатка в канцлери Німеччини: у Києві протестували проти Вайдель

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В суботу, 23 лютого, перед посольством Німеччини у Києві пройшла акція протесту проти кандидата на пост канцлера Аліс Вайдель

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграф.

Вайдель є лідеркою партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка, за попередніми даними, має всі шанси посісти друге місце на парламентських виборах.

Зазначається, що це вперше в історії сучасної Німеччини, коли таке високе місце на виборах може може зайняти ультраправа партія.

Сама Вайдель виступає за "дуже хороші відносини" з РФ.

Нагадаємо, 23 лютого у Німеччині відбуваються позачергові парламентські вибори.