Пророссийская кандидатка в канцлеры Германии: в Киеве протестовали против Вайдель

фото: Телеграф

В субботу, 23 февраля, перед посольством Германии в Киеве прошла акция протеста против кандидата на пост канцлера Алис Вайдель

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграф.

Вайдель является лидером партии "Альтернатива для Германии" (АдН), которая, по предварительным данным, имеет все шансы занять второе место на парламентских выборах.

Отмечается, что это впервые в истории современной Германии, когда столь высокое место на выборах может занять ультраправая партия.

Сама Вайдель выступает за "очень хорошие отношения" с РФ.

Напомним, 23 февраля в Германии проходят внеочередные парламентские выборы.