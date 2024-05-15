У Києві можна безкоштовно пройти навчання на оператора дрона — деталі

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Київський центр підготовки до Національного спротиву запровадив курс операторів БПЛА. Навчання безкоштовне для всіх охочих

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

Навчання триватиме п'ять днів. Підготовку будуть забезпечувати інструктори КО "Муніципальна охорона", які мають бойовий досвід.

Також зазначається, що на базі КО тривають навчання за напрямами: тактико-спеціальна підготовка в урбанізованій зоні та на відкритій місцевості, домедична підготовка, основи інженерної підготовки, психологічна підготовка, основи роботи БПЛА.

У КМДА наголошують, що протягом минулого року Центр підготовки КО "Муніципальна охорона" підготував понад 26 тисяч людей. Також понад 15 тисяч громадян пройшли спеціальну військову підготовку добровольчих формувань територіальної громади.

Записатися на підготовку в Центрі підготовки до Національного спротиву можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони запроваджує нову систему отримання офіцерського звання та навчання для медиків.