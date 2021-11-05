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05 листопада 2021, 10:49 365

Кличко звільнив свого заступника Густєлєва: у чому причина

05 листопада 2021, 10:49 365
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Фото з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що звільнив свого заступника Олександра Густєлєва

Як повідомив він у Telegram, таке рішення він ухвалив через затягування Густєлєвим робіт із завершення будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу, пише RegioNews.

"Я сьогодні зранку без попередження заїхав подивитися, що відбувається на об‘єкті. А там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чув запевнення профільного заступника, що міст в кінці року "поїде". Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат!" - наголосив він.

Кличко обурився, адже "все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено".

"При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина – нерайдужна…" - пояснив він.

Кличко нагадав, що Густєлєв публічно йому обіцяв запустити авторух в кінці цього року.

Нагадаємо, 30 вересня мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника комунальної організації "Інститут Генплану м. Києва" Сергія Броневицького через затягування подачі проєкту Генплану на обговорення громадськості та розгляд Київрадою.

Київ Віталій Кличко міст

 
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