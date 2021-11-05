Кличко уволил своего заместителя Густелева: в чем причина

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Как сообщил он в Telegram, такое решение он принял из-за затягивания Густелевым работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, пишет RegioNews.

"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат!" - подчеркнул он.

Кличко возмутился, ведь "все, что было нужно, чтобы завершить работы для запуска автомобильного движения было обеспечено".

"При этом заместитель, который отвечает за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина – нерадужная..." - пояснил он.

Кличко напомнил, что Густелев публично ему обещал запустить автодвижение в конце этого года.

Напомним, 30 сентября мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя коммунальной организации "Институт Генплана г. Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генплана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом.