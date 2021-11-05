08:44  05 ноября
Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
12:48  05 ноября
"Слугу" Третьякову отстранили от заседаний Рады из-за оскорбления умершего нардепа Полякова
08:04  05 ноября
Сутки в ООС: девять обстрелов украинских позиций оккупантами
UA | RU
UA | RU
05 ноября 2021, 10:49 465

Кличко уволил своего заместителя Густелева: в чем причина

05 ноября 2021, 10:49 465
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что уволил своего заместителя Александра Густелева

Как сообщил он в Telegram, такое решение он принял из-за затягивания Густелевым работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода, пишет RegioNews.

"Я сегодня утром без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на объекте. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышал заверения профильного заместителя, что мост в конце года "поедет". Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат!" - подчеркнул он.

Кличко возмутился, ведь "все, что было нужно, чтобы завершить работы для запуска автомобильного движения было обеспечено".

"При этом заместитель, который отвечает за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на объект, что все делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина – нерадужная..." - пояснил он.

Кличко напомнил, что Густелев публично ему обещал запустить автодвижение в конце этого года.

Напомним, 30 сентября мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя коммунальной организации "Институт Генплана г. Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генплана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом.

Киев Виталий Кличко мост

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram