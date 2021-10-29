У Києві під час руху спалахнула фура
У Києві просто під час руху загорілась вантажівка
Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".
Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Причальній у Дарницькому районі столиці. Займання виникло у моторному відсіку автівки.
"На місці очікують пожежних рятувальників. Сподіваємося, ніхто не травмується", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, у Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого.
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