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29 жовтня 2021, 12:39 606

У Києві під час руху спалахнула фура

29 жовтня 2021, 12:39 606
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Фото: Київ Оперативний
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У Києві просто під час руху загорілась вантажівка

Про це пише RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Надзвичайна подія сталася у п’ятницю, 29 жовтня, на вулиці Причальній у Дарницькому районі столиці. Займання виникло у моторному відсіку автівки.

"На місці очікують пожежних рятувальників. Сподіваємося, ніхто не травмується", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у Києві чоловік через помсту підпалив та обстріляв авто знайомого.

Київ Фура вантажівка

 
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