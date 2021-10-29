В Киеве во время движения загорелась фура

Фото: Киев Оперативный

В Киеве прямо во время движения загорелся грузовик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

ЧП произошло в пятницу, 29 октября, на улице Причальной в Дарницком районе столицы. Возгорание возникло в моторном отсеке машины.

"На месте ожидают пожарных спасателей. Надеемся, никто не травмируется", - говорится в заметке под видео.

Напомним, в Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого.