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29 октября 2021, 12:39 604

В Киеве во время движения загорелась фура

29 октября 2021, 12:39 604
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Фото: Киев Оперативный
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В Киеве прямо во время движения загорелся грузовик

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".

ЧП произошло в пятницу, 29 октября, на улице Причальной в Дарницком районе столицы. Возгорание возникло в моторном отсеке машины.

"На месте ожидают пожарных спасателей. Надеемся, никто не травмируется", - говорится в заметке под видео.

Напомним, в Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого.

Киев Фура грузовик

 
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