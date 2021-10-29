В Киеве во время движения загорелась фура
В Киеве прямо во время движения загорелся грузовик
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Киев Оперативный".
ЧП произошло в пятницу, 29 октября, на улице Причальной в Дарницком районе столицы. Возгорание возникло в моторном отсеке машины.
"На месте ожидают пожарных спасателей. Надеемся, никто не травмируется", - говорится в заметке под видео.
Напомним, в Киеве мужчина из-за мести поджег и обстрелял авто знакомого.
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