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25 жовтня 2021, 21:28 5

Київський апеляційний суд заборонив перебудовувати будівлю "Квіти України"

25 жовтня 2021, 21:28 5
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з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив без змін рішення суду першої інстанції, яким заборонено реконструкцію будівлі "Квіти України"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду

"25 жовтня колегія суддів судової палати з розгляду цивільних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану представником зацікавленої особи ЗАТ "Квіти України" на рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня 2021 року, яким задоволено заяву представника заявника про забезпечення позову до подання позовної заяви в суд з позовом до Приватного акціонерного товариства "Квіти України", товариства з обмеженою відповідальністю "Амбаса" та товариства з обмеженою відповідальністю "Майстерня Р. Духовичного" про захист прав інтелектуальної власності", - йдеться в повідомленні.

Рішенням суду заборонено проводити будь-які роботи, які мають або можуть мати своїм наслідком будь-які зміни фасаду або інших елементів будівлі, які будуть відрізнятися від авторського проекту, а також замовляти і укладати договори на такі роботи з будь-якими підрядниками, до набрання рішенням у справі законної сили.

За результатами апеляційного розгляду постанову Шевченківського районного суду міста Києва від 14 липня цього року залишено без змін, апеляційну скаргу подану представником зацікавленої особи ЗАТ "Квіти України" - без задоволення.

Нагадаємо, 12 липня в Києві почався демонтаж будівлі "Квіти України" по вул.Січових Стрільців, 49. Місцеві жителі зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.

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