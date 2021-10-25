В Киеве при усилении карантина детей не будут пускать в ТРЦ без взрослых

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В Киеве в случае введения "красной" зоны карантина несовершеннолетние смогут посещать ТРЦ только вместе со взрослыми

Как пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации, такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) КГГА.

При этом у того, кто сопровождает, должен быть отрицательный ПЦР-тест или COVID-сертификат.

Кроме того, в случае локдауна также в столице дополнительно введут такие запреты:

пребывание без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

деятельность хостелов (разрешается при условии наличия у всех клиентов и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

посещение сторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты (разрешается при условии наличия у посетителей и рабочих заведения отрицательного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата) и прочее.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшие дни Киев может перейти в "красную" зону, ведь основания для этого есть.