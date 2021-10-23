У справі про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" повідомили про четверту підозру

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Правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв’ю з Євгеном Мецгером, який на той час був головою правління "Укрексімбанку"

Як пише RegioNews, про це "Радіо Свобода" підтвердили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За інформацією видання, четвертий підозрюваний – начальник управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони "Укрексімбанку". Чоловік отримав підозру у вчиненні двох кримінальних правопорушень: перешкоджання журналістській діяльності (карається штрафом до 850 гривень, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі до трьох років); побої (карається штрафом до 850 гривень, або громадськими роботами на строк до 200 годин або виправними роботами до одного року).

Cлідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, що вже про підозру повідомили ексголові правління "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки "Укрексімбанку" Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики "Укрексімбанку" Володимиру Пікалову. Суд обрав їм запобіжні заходи: Пікалову і Мецгеру – нічний домашній арешт, а Тельбізова відпустили під особисте зобов’язання.