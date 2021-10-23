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23 октября 2021, 17:17 116

В деле о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке" сообщили о четвертом подозрении

23 октября 2021, 17:17 116
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Фото из открытых источников
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Правоохранители сообщили о подозрении четвертому участнику нападения на съемочную группу журналистов программы "Схемы" во время интервью с Евгением Мецгером, который в то время был председателем правления "Укрэксимбанка"

Как пишет RegioNews, об этом "Радио Свобода" подтвердили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

По информации издания, четвертый подозреваемый – начальник управления внутренней безопасности гражданской защиты и охраны "Укрэксимбанка". Мужчина получил подозрение в совершении двух уголовных правонарушений: препятствование журналистской деятельности (карается штрафом до 850 гривен или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет); побои (карается штрафом до 850 гривен или общественными работами на срок до 200 часов или исправительными работами до одного года).

Следственные и процессуальные действия в уголовном производстве продолжаются.

Напомним, что о подозрении уже сообщили экс-главе правления "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру руководителю службы безопасности "Укрэксимбанка" Игорю Тельбизову и директору департамента информационной политики "Укрэксимбанка" Владимиру Пикалову. Суд избрал им меры пресечения: Пикалову и Мецгеру – ночной домашний арест, а Тельбизова отпустили под личное обязательство.

Киев Схемы журналисты Укрэксимбанк

 
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