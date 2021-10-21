У Києві затримали наркодилера, який ховав психотропи у пакунках із кавою

Фото: Нацполіція

У Солом’янському районі столиці біля одного із поштоматів правоохоронці затримали 18-річного юнака, який налагодив збут наркотиків та психотропів на території держави

Про це повідомляє ReioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

За даними правоохоронців, в асортименті, який реалізовував 18-річний юнак, були амфетамін, канабіс, "Альфа PVP", пігулки "екстазі" та концентрований психотроп "ТНС".

Розповсюджував "товар" як дрібними, так і оптовими партіями шляхом "закладок", "з рук у руки", через поштові відправлення та служби таксі по місту. Щоб не привертати зайвої уваги, наркотовар ховав у пакунках із кавою", - розповіли у поліції.

За вчинене затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України нейтралізувала міжрегіональне наркоугруповання, яке спеціалізувалося на виготовленні й збуті психотропів на території Києва та Київської області.